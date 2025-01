Bebê de 7 meses luta pela vida e precisa de doações de sangue com urgência

O pequeno Henry Paulo, de apenas 7 meses, enfrenta uma situação delicada no Hospital da Criança, no Into Acre.

O bebê foi diagnosticado com pneumonia, dengue e um derrame, e para seguir com o tratamento e garantir sua recuperação, ele necessita urgentemente de doações de sangue de qualquer tipo.

Com o agravamento do seu quadro de saúde, Henry tem se mostrado um verdadeiro guerreiro, mas depende da solidariedade de todos para continuar sua luta pela vida.

A doação pode ser feita no Hemoacre, localizado na Rua do Hemoacre, no Bosque, próximo ao Teatrão, até as 18h. O Hemoacre está recebendo doações das 7h às 18h, e a colaboração da população é crucial neste momento.

Embora o pedido seja por doações de sangue, qualquer forma de apoio e ajuda para divulgar a necessidade de sangue também tem sido fundamental. A situação de Henry tocou o coração de muitos que já se mobilizam, seja nas doações ou no compartilhamento de mensagens pedindo por mais ajuda.

Caso você tenha interesse em contribuir, mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 99240-5668 ou (68) 99220-2766.