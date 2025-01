Bebedeira termina com homem morto a golpes de faca e jogado dentro de Rio no interior do Acre

Um homem identificado apenas como “Neymar” foi morto a golpes de faca e jogado dentro do Rio Iaco, na tarde desta quinta-feira (2). O crime aconteceu na região do Seringal Baturité na zona rural do município de Sena Madureira no interior do Acre.

Segundo informações de moradores, “Neymar” seria foragido da justiça e estava participando de uma bebedeira, quando aconteceu tendo um desentendimento entre ele e dois moradores da região, que seria os autores do homicídio. Durante a discussão e com os ânimos exaltados, “Neymar”, foi morto por vários golpes de faca.

Para ocultar o corpo da vítima, os dois homens teria colocado o corpo dentro de um saco de fibra e jogado dentro do Rio Iaco, em seguida fugiram do local.

Durante a manhã desta sexta-feira (3), o corpo foi encontrado por moradores da localidade, que tiraram o caso de dentro do Rio e acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil de Sena Madureira.

As Autoridades Policiais estiveram no local e resgataram o corpo e iniciaram as investigações após colher as primeiras informações dos acusados. Várias diligências Políciais foram feitas na localidade, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.