O prefeito Tião Bocalom foi um dos anfitriões da festa da virada no Arena da Floresta, em Rio Branco.

A festa, organizada em parceria com o governo do Estado, teve a tradicional queima de fogos e duas atrações nacionais – os cantores Léo Magalhães e Wanderley Andrade.

Pouco depois da queima, Bocalom subiu ao palco e dançou com o cantor paraense. O prefeito comemorou a virada de ano com um beijão na esposa, Kelen Nunes. Os dois se casaram no último final de semana.

VEJA: