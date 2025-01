Bocalom critica decisão que suspendeu aumento salarial de secretários: “Providências estão sendo tomadas”

O prefeito Tião Bocalom criticou nesta terça-feira (21), a decisão da justiça que suspendeu o reajuste dos secretários do município de Rio Branco. O projeto, que pretendia aumentar os valores para R$ 28 mil, foi aprovado pela Câmara Municipal.

Bocalom afirmou considerar injusto a suspensão do aumento, e disse que a prefeitura já está adotando providências com relação ao caso.

ENTENDA: Polêmica! Justiça suspende aumento salarial de secretários da prefeitura de Rio Branco

“Quem cuida disso é a Procuradoria-Geral do município. Ela está tomando as devidas providências. O que eu acho que é uma injustiça um secretário do município de Rio Branco ganhando menos que um secretário de município do interior”, enfatizou.

Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Rio Branco, Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano são os oito municípios que já aumentaram os salários do Executivo ou Legislativo para o exercício de 2025.

Em Rio Branco o reajuste de quase 90% virou questão judicial. Os salários de R$ 15.125,18 passariam R$ 28,5 mil.