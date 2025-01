A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou nesta segunda-feira (27) o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a lista dos aprovados na 1ª chamada. Os candidatos convocados deverão realizar a matrícula em duas etapas: a primeira, de forma on-line, acontece entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025; já a segunda, presencial, será realizada de 3 a 14 de fevereiro.

Para efetuar a matrícula on-line, os aprovados devem acessar o site oficial da Ufac, onde também está disponível a relação completa de documentos necessários. Após concluir a primeira etapa, será preciso comparecer à universidade no período estabelecido para validar a matrícula de forma presencial.

O resultado preliminar das matrículas será divulgado no dia 19 de fevereiro. A instituição reforça a importância de os candidatos acompanharem as informações e orientações no portal oficial, garantindo o cumprimento de prazos e requisitos para o ingresso.