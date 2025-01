Casal apaixonado e inseparável: Marcelo e Arleane são os novos pipocas do BBB25

Casal! Marcelo, 38 anos, servidor público e Arleane, 34 anos, influencer digital, estão no grupo Pipoca do BBB 25! Manauara, ela é uma mulher indígena apaixonada pelo samba.

Saiu de sua aldeia aos sete anos e foi morar em um bairro periférico da capital amazonense em busca de oportunidades de estudo. “Ela é uma mulher linda, guerreira, batalhadora; meu grande amor”, descreve seu marido.

Arleane tem 34 anos e é formada em Estética e Cosmética. Atua como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido Marcelo, de 38 anos, servidor público que atua como engenheiro da segurança do trabalho.

Casados há 11 anos, os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Uma semana depois já estavam juntos e nunca mais se desgrudaram.

“Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto”, justifica Marcelo sobre a decisão de se inscreverem como dupla para o BBB 25.

Arleane é Rainha de Bateria de escola de samba e aqui temos algumas curiosidades:

– É indígena da etnia Mura, saiu da aldeia aos 7 anos para estudar;

– É Rainha de Bateria da escola de samba A Grande Família, de Manaus. Tem um quarto só para guardar itens de Carnaval em casa;

– Em 2023, foi eleita Rainha do Carnaval de Manaus;

– Em 2025, vai ser cunhã-poranga do Boi Garanhão no Festival Folclórico do Amazonas;

– Acredita em ETs e tem vários itens em casa que fazem referência a seres de outros planetas;

– Tem coleção de meias;

– É formada em Estética e Cosmética e ama se maquiar e cuidar do corpo;

– Participou do reality “Peladão a Bordo”;

– Diz que herdou uma sensibilidade de seus ancestrais indígenas. Prevê as coisas em sonhos e, durante o último reality que participou, sonhou com a morte de alguém próximo e depois descobriu que tinha perdido um amigo;

– Não pode engravidar e tem duas cachorrinhas, Leona e Mel, que trata como filhas;

– Tenho o sonho de fazer uma festa de casamento, pois se casou durante a pandemia por videochamada;

– É do mundo do samba, mas adora ouvir rock;

– Se ganhar o programa, vai comprar uma casa para a mãe.