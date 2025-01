Com 5 mil vagas e novos municípios, Detran já tem data para publicar novo edital do CNH Social

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, anunciou que um novo edital do programa CNH Social já tem data para ser publicado: março deste ano.

Ao todo, serão mais de 5 mil beneficiários neste novo edital, que pela primeira vez, vai abranger novos municípios do interior: Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

“Acreditamos que até março o edital estará disponível. Se você é de baixa renda, ainda não foi contemplado e deseja se habilitar, fique atento às nossas redes sociais e ao Diário Oficial. Este ano, estamos disponibilizando 5 mil vagas para todo o estado, incluindo as regionais de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul”, afirmou a presidente ao site AcreNews.

Desde a criação do projeto, cerca de 12 mil cidadãos já foram contemplados pelo programa.

Veja quais são os pré-requisitos para participar do CNH Social:

•Ter 18 anos ou mais;

•Ser alfabetizado;

•Estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) há pelo menos 6 meses;

•Residir no estado do Acre;

•Possuir CPF válido.