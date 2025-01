Com alteração de imposto, gás de cozinha ficará mais barato a partir deste sábado

A partir de sábado (1º), o preço do gás de cozinha ficará R$ 0,02 mais barato por quilo, devido à redução do ICMS sobre o GLP, conforme publicado pelo Confaz em outubro. A mudança também afeta os preços da gasolina e do diesel, que terão aumento.

Conforme o conselho, o novo regime de tributação levou em conta os preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela ANP entre fevereiro e setembro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Os valores serão aplicados em todo o país.

As atualizações ocorrem amidas pressões para conter a alta dos alimentos. Nesta quinta (30), o presidente Lula afirmou que está buscando medidas para reduzir os preços, mas descartou ações que incentivem um “mercado paralelo”, ressaltando que a solução deve envolver aumento de produção e diálogo com empresários.

AUMENTO DA GASOLINA E DIESEL

A cobrança do imposto sobre gasolina e etanol aumentará em quase 10 centavos, passando de R$ 1,3721 para R$ 1,47 por litro, um acréscimo de 7,14%. Para diesel e biodiesel, a alíquota subirá de R$ 1,0635 para R$ 1,12 por litro, um aumento de 5,31%.

INFLAÇÃO

O aumento do ICMS sobre os combustíveis impactará a inflação, que fechou 2024 em 4,83%, acima do teto da meta de 4,5% do Banco Central. A gasolina foi o subitem que mais pesou no IPCA, subindo 9,71% em 12 meses e contribuindo com 0,48 ponto percentual para a inflação.