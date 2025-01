Como será o processo para entrar no curso de Medicina? Ufac esclarece e tem data para lançar edital

Com a decisão da Universidade Federal do Acre (Ufac) de retirar o curso de Medicina do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a instituição de ensino superior prepara um processo seletivo próprio para ingresso de novos alunos no curso, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A medida foi tomada em reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consu), em dezembro do ano passado. O Consu também confirmou a manutenção do bônus de inclusão regional de 15% para candidatos que concluíram o ensino médio no estado do Acre.

Impacto do bônus nos cursos da Ufac

O bônus regional foi implementado em 2018 com o objetivo de ampliar a participação de estudantes acreanos em cursos de alta concorrência, como Medicina. Dados apresentados na reunião do Consu mostram o impacto da política:

Apenas 11% dos alunos matriculados no curso de Medicina eram do Acre, enquanto 89% eram de outros estados. Após o bônus (2019-2024): O número de estudantes acreanos subiu para 52%, enquanto os de outros estados representaram 48%.

O ContilNet procurou a pró-reitora de Graduação da Ufac, Edinaceli Damasceno, para obter mais detalhes sobre o processo de seleção. A gestora informou que a plataforma que será usada pela Ufac para as inscrições está em processo de aperfeiçoamento.

“Estamos nos organizando. O edital do Sisu já foi lançado, mas o ingresso no curso de Medicina será feito de outra forma. Será por meio de um edital próprio, específico, com o nosso sistema, mas com as mesmas características e critérios do Sisu. Ou seja, com a nota do Enem, o candidato vai se inscrever pelo nosso sistema, e não pelo nacional”, explicou.

Edinaceli afirmou que a Ufac já está trabalhando na produção do edital, que deve ser publicado na primeira semana de fevereiro. São 80 vagas disponíveis para o curso, com duas fases de entrada.

“Como as aulas só começam por volta do dia 7 ou 8 de junho, teremos tempo para finalizar o edital e fazer a seleção dos candidatos. Serão 80 vagas. O curso de Medicina tem duas entradas: uma no primeiro semestre (40 vagas) e outra no segundo semestre (mais 40 vagas)”, detalhou.

“No edital, incluiremos o cronograma com todas as datas de inscrição para os candidatos interessados, além do bônus regional”, acrescentou.

A pró-reitora explicou que o bônus regional não tem a finalidade de “priorizar os estudantes do Acre”, mas sim de “oportunizar equidade”.

“A nossa expectativa não é beneficiar uns em detrimento de outros. Queremos proporcionar condições mais iguais para os candidatos que cursaram o ensino médio no Acre. A palavra não é benefício. O que buscamos é equiparar as condições de concorrência. Quando falamos em benefício, parece que estamos favorecendo apenas os estudantes do Estado, e isso não é verdade. Queremos igualdade de oportunidades”, disse Edinaceli.

Em 2024, foram registrados 5.830 inscritos para as 80 vagas em Medicina na Ufac. Questionada se o novo modelo pode aumentar a procura pelas vagas, Edinaceli afirmou que é possível que isso não aconteça, já que o Sisu permite que os candidatos concorram em outros estados.

“Eu penso que não, mas só teremos essa informação quando o edital for publicado e as inscrições realizadas. O Sisu oferece um espaço considerável porque foi aberto antes deste edital. Portanto, algumas pessoas já terão conseguido vagas em outras universidades. Mas é prematuro fazer previsões sobre aumento ou diminuição da concorrência”, concluiu.