Concurso dos Correios: mais de 1 mi de candidatos esperam resultado

O Concurso dos Correios, realizado em dezembro de 2024, tinha previsão de ter os resultados publicados na terça-feira (14/1), 30 dias após a realização das provas objetivas, como descrito no edital do certame.

Porém, como confirmado pelo Metrópoles, passado o prazo, os resultados da prova objetiva estão sem previsão para serem publicados. Mais de 1 milhão de candidatos aguardam a apuração e um posicionamento da banca avaliadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O que aconteceu?

O Concurso dos Correios foi realizado em 15 de dezembro de 2024 , com a oferta de 3,5 mil vagas. Ao todo, 1.000.692 candidatos realizaram o exame.

No edital do concurso é afirmado que os resultados seriam divulgados 30 dias após a realização das provas objetivas – terça-feira dia 14 de janeiro.

Na data prevista, a banca IBFC não publicou os resultados . Até o momento nenhum motivo foi dado ao atraso.

Os Correios afirmaram que os resultados serão publicados "em breve". A previsão da empresa é que o documento seja disponibilizado nos próximos dias, ainda em janeiro.

O IBFC não comentou o atraso, apenas afirmou que os resultados “provavelmente” não seriam publicados nessa terça (14/1).

Candidatos aflitos

Nas redes sociais, os participantes do Concurso dos Correios que estavam ansiosos pela divulgação dos resultados da prova objetiva lamentam o atraso.

“Os Correios atrasam as entregas e os resultado do concurso. É a identidade deles”, critica uma publicação.

“É, galera, realmente o resultado do concurso dos Correios está em Curitiba ou Cajamar”, ironiza outra pessoa ao fazer relação com a localização da principal alfândega de importação do país, que está localizada na cidade de Curitiba, onde grande parte das encomendas são direcionadas antes de serem entregues.

Outra usuária lamenta o descaso. “Concurso dos correios até agora sem resultado. Vou te falar, tá difícil fazer concurso nesse país, zero compromisso”, escreve.

“Imagina você prestar um concurso e a Banca IBFC não informar nada do cronograma. No concurso dos Correios é assim, saberemos os resultados através de mistérios e charadas. Que banca tenebrosa, já faz um mês desde as provas e gabarito preliminar”, comenta outro candidato.

O que diz o IBFC?

O Metrópoles entrou em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pela prova, e questionou o motivo do atraso assim como uma possível nova data para a divulgação dos resultados.

Até a publicação desta reportagem o Portal não obteve respostas. O espaço segue aberto para manifestações.