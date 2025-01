Concurso MPU tem 756 cargos vagos para formados em direito; veja

O concurso MPU teve seu edital publicado em 8 de janeiro de 2025 e, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, oferta 152 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diversas especialidades. Contudo, os interessados não ficaram contentes com o suposto baixo número de oportunidades.

Dessa maneira, o Direção Concursos preparou uma lista de todos os cargos vagos com vagas ofertadas no edital MPU, o que mostra que mais de 700 cargos para formados em direito estão em vacância!

Confira a lista completa, a seguir:

Concurso MPU: cargos vagos para Analista em direito

O time de jornalismo do Direção Concursos apurou os cargos vagos do concurso MPU com base no último levantamento do tribunal, feito em dezembro de 2024.

Segundo o documento, um total de 756 cargos estão vagos para a carreira de Analista do MPU, com especialidade em direito. É a carreira que mais tem mais vacância atualmente, seguido pelo cargo de Técnico do MPU, com especialidade em Administração.

Confira a lista completa, a seguir

Cargos vagos ofertados no concurso MPU

Analista do MPU – Atuarial: 0 vagas

Analista do MPU – Biblioteconomia: 9 vagas

Analista do MPU – Comunicação Social: 2 vagas

Analista do MPU – Clínica Médica: 7 vagas

Analista do MPU – Direito: 756 vagas

Analista do MPU – Ginecologia: 1 vaga

Analista do MPU – Perito em Biologia: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Antropologia: 0 vagas

Analista do MPU – Oftalmologia: 1 vaga

Analista do MPU – Perito em Arquitetura: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Contabilidade: 6 vagas

Analista do MPU – Perito em Economia: 1 vaga

Analista do MPU – Perito em Engenharia Agronômica: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Engenharia Civil: 10 vagas

Analista do MPU – Perito em Engenharia de Segurança do Trabalho: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Engenharia Elétrica: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Engenharia Florestal: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Engenharia Mecânica: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Engenharia Sanitária: 2 vagas

Analista do MPU – Perito em Geografia: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Oceanografia: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Geologia: 0 vagas

Analista do MPU – Perito em Medicina do Trabalho: 1 vaga

Analista do MPU – Perito em Tecnologia da Informação e Comunicação: 0 vagas

Analista do MPU – Suporte e Infraestrutura: 6 vagas

Analista do MPU – Odontologia: 5 vagas

Analista do MPU – Psicologia: 1 vaga

Analista do MPU – Serviço Social: 1 vaga

Analista do MPU – Desenvolvimento de Sistemas: 12 vagas

Analista do MPU – Arquivologia: 3 vagas

Analista do MPU – Junta Médica em Psiquiatria: 0 vagas

Analista do MPU – Enfermagem: 1 vaga

Técnico do MPU – Administração: 523 vagas

Técnico do MPU – Enfermagem: 1 vaga

Técnico do MPU – Polícia Institucional: 122 vagas

Provas e etapas do concurso MPU

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova Objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Discursiva, exceto para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de Aptidão Física apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

Avaliação Médica apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

Programa de Formação Profissional apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório.

A Prova Objetiva será composta por 80 (oitenta) questões, sendo 30 (trinta) do Módulo I e 50 (cinquenta) do Módulo II, numeradas sequencialmente, com 05 (cinco) alternativas e apenas uma correta.

Já a Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada para todos os cargos, exceto para o de Técnico do MPU/Polícia Institucional, consistirá em 1 (uma) Redação, que deverá ser redigida em gênero dissertativo- argumentativo, com número mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) linhas, valendo até 40 (quarenta) pontos.

A Prova Objetiva e a Prova Discursiva, para os cargos/especialidades de Analista do MPU, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 4 de maio de 2025, de 8h as 12h30, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF.

Já a Prova Objetiva e a Prova Discursiva, para os cargos/especialidades de Técnico do MPU, exceto de Polícia Institucional, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 4 de maio de 2025, de 15h as 19h30, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF.

Resumo