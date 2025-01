Criminosos descem de veículo e disparam várias vezes contra rivais no Centro de Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica João Vitor de Lima Machado, de 24 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite desta quinta-feira (9), nas proximidades da Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Ponte Metálica, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, João Vitor estava caminhando em via pública, entre a Ponte Metálica e o Mercado dos Colonos, na companhia de mais dois amigos, também monitorados por tornozeleira eletrônica, quando foram surpreendidos por dois criminosos que saíram de um veículo modelo Gol, de cor preta. De posse de armas de fogo, os suspeitos realizaram seis disparos contra as vítimas.

Ao descer do carro, os criminosos gritavam “aqui é o bonde, aqui é o bonde, porra” e, em seguida, dispararam contra os homens. Após a ação, os suspeitos retornaram correndo ao automóvel e fugiram do local.

Para não serem mortos, todos começaram a correr em direção ao Palácio do Governo do Estado do Acre. O único que ficou ferido, atingido por um tiro na lateral do abdômen que transfixou para o outro lado, caiu no portão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pediu ajuda. Os outros dois conseguiram fugir ilesos e não foram mais localizados.

Populares prestaram assistência e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, prestou os primeiros atendimentos à vítima e a encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado grave.

Policiais militares do 1º Batalhão colheram informações na tentativa de localizar os acusados, que ainda não foram encontrados.

Agentes da Polícia Civil, integrantes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também realizaram os levantamentos iniciais. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja fotos: