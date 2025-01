Cuidado! Instagram vai mostrar Reels que você curtiu para amigos

Mosseri comentou em seu perfil que a introdução de uma aba dedicada ao compartilhamento dos Reels com interações, sejam comentários ou curtidas, é uma estratégia para expandir conexões. O recurso, que já se encontra disponível nos Estados Unidos, poderá ser encontrado no canto superior direito da tela na atual aba de Reels. Em comentário oficial, a Meta afirmou que “agora ficou mais fácil se conectar com amigos pelos Reels! Um novo recurso no visualizador permite descobrir conteúdos que eles curtiram ou comentaram – a ideia é tornar a experiência ainda mais social“.