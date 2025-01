Davi Brito assume relacionamento com dentista: “A vida é feita de amor”

Davi Brito, o campeão do BBB 24, assumiu que está em um relacionamento com uma dentista. Nas redes sociais, o ex-participante do reality show compartilhou fotos e vídeos durante uma viagem ao lado de sua amada.

“Se a vida é feita de amor, eu resolvi que a partir de hoje eu vou amar ela com você”, mencionaram na legenda da publicação conjunta. Nos comentários, alguns internautas celebraram a notícia e desejaram felicidade aos pombinhos.

Adriana Paula é cirurgiã dentista e clínica geral. Em suas redes sociais, onde tem mais de 13 mil seguidores, ela ainda destacou que é residente em harmonização orofacial.

Durante a sua participação do reality show, o ex-motorista de aplicativo estava em um relacionamento com a influenciadora Mani Reggo.

No entanto, o namoro dos dois entrou em crise no dia seguinte à grande final do programa, quando Davi mencionou em uma entrevista que estava “conhecendo” Mani, com quem já estava há um ano e seis meses.