Deputado Tadeu Hassem visita Feijó para ampliar ações do mandato e prefeito Railson comemora: “Nossa cidade precisa”

Dando continuidade à agenda de visitas em municípios do interior no período que antecede a volta aos trabalhos legislativos na Aleac, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) visitou o prefeito de Feijó, Railson Ferreira. O objetivo, além de ampliar as ações do mandato para mais municípios acreanos, é se colocar à disposição para trabalhar em favor dos feijoenses na Casa do Povo, seja através de recursos ou de indicações que atendam aos interesses locais.

O prefeito Railson, que é colega de partido de Tadeu, comemorou a iniciativa e destacou que suas expectativas são positivas com relação à parceria: “É uma honra receber o nosso deputado estadual Tadeu, que é do nosso partido, e que se colocou à disposição para ajudar a nossa cidade que tanto precisa. Muito obrigado, Tadeu!”.

Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Aleac e membro de comissões que discutem pautas importantes (Assuntos Indígenas, Serviço Público, Trabalho e Municipalismo, Direitos Humanos e Cidadania, e Legislação Participativas), Tadeu se mostrou otimista com a parceria que, além de qualificar ainda mais o mandato, vai poder ajudar mais pessoas.

“Que alegria visitar Feijó, cidade que me deu muitos amigos e que me ajudou a ser um deputado estadual. É uma alegria ver também que, hoje, a cidade tem um prefeito do nosso partido, o Republicanos. Vim colocar nosso mandato à disposição da cidade, e prestigiar o prefeito Railson, que completou hoje 15 dias de mandato. Conte comigo!”.

Tadeu também esteve com o também deputado estadual Marcus Cavalcante (PDT-AC), que é da região. Durante o encontro, a dupla falou sobre os desafios enfrentados pelos feijoenses e de como os moradores podem ser mais fortalecidos através dos trabalhos da dupla na Assembleia Legislativa.