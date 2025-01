Diarista cai do telhado de borracharia, sofre fratura no crânio e vai parar no PS em estado grave

Raimundo Araújo dos Santos, de 50 anos, ficou gravemente ferido após cair do telhado de uma borracharia enquanto realizava um reparo no início da tarde desta segunda-feira (27), na Estrada do Panorama, na invasão do Panorama, na parte alta da cidade de Rio Branco.

De acordo com informações de moradores, Raimundo, que trabalha como diarista, estava consertando o telhado da borracharia quando perdeu o equilíbrio e caiu dentro do estacionamento. Na queda, ele sofreu uma fratura na base do crânio e um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, ficando desorientado e apresentando convulsões.

Populares que presenciaram o acidente correram para ajudá-lo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e estabilizaram o quadro clínico de Raimundo. Em seguida, ele foi intubado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.