Disputa entre empresários faz preço da castanha aumentar no interior do Acre; entenda

Extraída da floresta, a castanha tem sido um dos produtos mais procurados no momento em Sena Madureira pelos empresários. Inicialmente, eles compravam a lata por 50 reais, mas esse valor vem aumentando nas últimas semanas, chegando atualmente a 100 reais.

Essa valorização ocorre devido à competitividade entre os empresários. Há vários compradores de castanha na cidade e, quando um deles aumenta o preço, os demais se veem praticamente obrigados a acompanhar. “Estamos de prontidão para comprar qualquer quantidade de castanha. O pagamento é feito na hora”, destacou o autônomo Raimundo Izídio, conhecido como “Pombo Roxo”.

Tassiano Macedo, outro comprador, firmou uma parceria com uma empresa do Sul do Brasil e também está pagando 100 reais por lata de castanha. “Além do pagamento garantido, a gente ainda busca a castanha em caso de necessidade. O fato é que os nossos produtores têm mercado garantido”, enfatizou.

A produção de castanha em Sena Madureira provém dos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã, além dos ramais da região.

Há também produtores atuando nas matas do igarapé Maloca, afluente do rio Caeté. “A minha meta neste ano é levar para a cidade pelo menos duas mil latas de castanha”, frisou o trabalhador rural Narcélio Manoel.

A castanha coletada em Sena Madureira é exportada para outros estados e, em alguns casos, até mesmo para o exterior.