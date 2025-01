Os entregadores de aplicativo se tornaram uma realidade incontestável no Brasil, ainda mais no período pandêmico. Mas com a consolidação desta modalidade de trabalho, diversas discussões surgiram acerca do tema, sendo uma delas se os entregadores deveriam, ou não, subir em prédios ou entrar em certos espaços para realizar a entrega.

Porém, na capital do estado do Acre um cliente criou um método diferente para pegar seus pedidos.

O entregador registrou o momento e compartilhou nas redes sociais como o cliente faz para pegar o seu almoço, jogando um grande fio pela janela do segundo andar. Assim, o motorista pode amarrar o material em sua sacola, que é puxada até o cliente.

O entregador ainda brinca com a ideia do cliente, dizendo “Esse cliente diferenciado a Nasa não tem”. O momento de descontração foi compartilhado através do Instagram de Rian Alves, que registra diversos momentos do seu dia a dia como motoboy.

ASSISTA: