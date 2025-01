Esposa de Fernando Melo tem morte encefálica confirmada; órgãos serão doados

Esmeralda Melo, de 51 anos, esposa de Fernando Melo, ex-deputado estadual e advogado, teve morte encefálica confirmada na tarde desta quarta-feira (8).

Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco após sofrer um AVC isquêmico. Ela estava no trabalho, na Secretaria de Meio Ambiente, no momento do ocorrido.

Segundo o marido de Esmeralda, após decisão familiar, foi autorizada a doação de todos os seus órgãos, como fígado, rins e pálpebras.

O local e horário do velório ainda serão divulgados nas próximas horas.