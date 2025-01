Ex-marido celebra vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro: “Eu ri”

Amigos, familiares e fãs estão alvoroçados com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como melhor atriz por sua participação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.. E o ex-marido da atriz, o diretor Gerald Thomas, com quem ela foi casada de 1991 a 1996, resolveu comemorar nas redes sociais, na madrugada desta segunda-feira (6/1).

Compartilhando um vídeo do momento em que a artista recebe a premiação, o dramaturgo declarou: “Parabéns pela vitória, Nanda. Eu sei como isso é importante para você, apesar de sempre ser em nome do cinema brasileiro. Eu sei quem você é!”, afirmou ele na legenda do vídeo.

E concluiu: “Hoje eu ri com uma declaração sua. Parei, olhei pela janela… pensei na tua mãe [Fernanda Montenegro] e em flash and crash e ri. Parabéns”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores enviaram muitas mensagens: “Parabéns, lindo ver Fernanda lá ❤️”, disse uma. “Muito comovida! Que orgulho! ❤️❤️”, publicou outra. “Incrível! Que maravilha isso!!! 🙌🏾✨️👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽💖❣️”, elogiou um terceiro. “Emocionante!! Que honra! Maravilhosa! Sem palavras!”, concordou mais uma.

Vitória repercute na mídia mundial

A “maior surpresa da noite”. Foi assim que um dos veículos internacionais definiu a vitória de Fernanda Torres como Melhor Atriz no Globo de Ouro, na madrugada desta segunda-feira (6/1). A atriz foi premiada pela participação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, e desbancou grandes nomes, como Angelina Jolie, Pamela Anderson e Nicole Kidman e se tornando a primeira brasileira a ganhar a categoria na premiação.

O jornal britânico The Sun definiu a conquista como “maior surpresa da noite”. A revista Variety afirmou que o troféu consolida o lugar da atriz na disputa por outros e lembrou a indicação da mãe dela, Fernanda Montenegro, em 1999, por Central do Brasil.

brasileira ao ser anunciada como um dos momentos mais notáveis da premiação e explicou de onde vem o talento dela, explicando para quem não conhece quem é sua mãe.

Em terras americanas, o The Washington Post pontuou a conquista de Fernanda Torres sobre nomes com destaque internacional. A BBC News observou que a vitória surpreendeu a própria atriz. Já o britânico The Guardian contou que a atriz dedicou o troféu à mãe.

O discurso de Fernanda Torres

Escolhida como Melhor Atriz de Drama no Globo de Ouro de 2025, no domingo (5/1), a atriz Fernanda Torres fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer a categoria e desbancou grandes nomes da indústria como Angelina Jolie e Nicole Kidman. Ela concorria na categoria pela performance no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

No discurso de vitória, Fernanda se mostrou surpresa ao vencer, afirmando que não tinha preparado nada já que concorria na categoria com várias atrizes que admira. Ela também fez um grande agradecimento à Walter Salles.

Trêmula, Fernanda homenageou a mãe no discurso, afirmando que os presentes não tinham ideia do que significava para ela receber o prêmio 25 anos após a mãe ter sido indicada, na mesma premiação e categoria. Fernanda Montenegro foi a primeira brasileira indicada na categoria de Melhor Atriz do Globo de Ouro em 1999, por Central do Brasil, também dirigido por Salles, mas não levou a estatueta para casa.

“Eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo. Esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Golden Globes”, disse a atriz muito emocionada.

O filme Ainda Estou Aqui, que concorria na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa do Globo de Ouro, não foi escolhido pela premiação e perdeu o prêmio para Emília Pérez, da França, dirigido por Jacques Audiard.

Ainda Estou Aqui nas premiações

O filme Ainda Estou Aqui estreou internacionalmente no Festival de Veneza de 2024, um dos mais prestigiados do mundo. Na ocasião, o filme fez parte da seleção oficial, ele garantiu o prêmio de Melhor Roteiro.

Na campanha para a indicação do longa ao Oscar, Fernanda Torres foi agraciada como Melhor Atriz Estrangeira pela Critics Choice Association no Celebration of Latino Cinema & Television.

Além disso, Ainda Estou Aqui segue como um forte candidato à categoria de Melhor Filme Internacional já que integrou a lista de 14 filmes feita pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Os dez filmes escolhidos para concorrer na cerimônia principal serão anunciados em 17 de janeiro.