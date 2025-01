Felipe Tchê toma posse como vereador de Rio Branco e é eleito 1º secretário da Mesa Diretora

O vereador Felipe Tchê (Progressistas) tomou posse na tarde desta quarta-feira (1), em sessão solene da Câmara Municipal de Rio Branco, no auditório do Detran/AC. Na mesma ocasião, foi eleito para o cargo de 1º secretário.

Felipe venceu as eleições de 2024 com 4.979 votos, ficando em 4º lugar. Ao tomar posse, o político fez questão de afirmar que seu mandato está à disposição dos interesses da população:

“É um mandato coletivo, do povo, atento às necessidades da população. Estou muito feliz e com o coração cheio de gratidão por essa oportunidade que nos foi dada, que é a de participar da luta pela população de Rio Branco. Faremos isso durante esses quatro anos, incansavelmente. Agradeço aqui aos quase 5 mil eleitores que confiaram no nosso projeto. Podem esperar um mandato atuante e próximo do povo”, destacou o vereador.