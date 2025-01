Filho acusado de matar a mãe poderá fazer avaliação de sanidade mental para escapar da prisão

O juiz Robson Aleixo, da 1ª Vara do Tribunal do Júri autorizou que Eduardo da Costa Azevedo, filho acusado de matar a própria mãe no Acre, faça uma avalição de sanidade mental.

O pedido foi feito pela defesa do réu. O exame deverá ser feito pelo Instituto Médico Legal. A avaliação deverá confirmar ou não se Eduardo tinha plena capacidade de compreender seus atos no momento do crime.

Após a avaliação, um laudo deverá ser finalizado em até 45 dias.

Em novembro do ano passado, quando o crime aconteceu, a defesa dele tentou apresentar um incidente por insanidade, mas foi negado em audiência de custódia.

Na época, a juíza Carolina Bragança negou o pedido, afirmando que Eduardo “aparenta estar em pleno gozo das faculdades mentais” e que não há histórico de transtornos mentais, uso de substâncias, ou atendimentos no CAPS. Segundo a magistrada, não há indícios de que ele tenha qualquer condição mental que prejudique sua compreensão e ação.