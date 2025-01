Final Fantasy 7 Rebirth: como baixar o jogo no PS5 e PC

A história segue os eventos do primeiro game quando Cloud Strife, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII deixam Midgar após enfrentar a companhia de energia Shinra, que está sugando a vida do planeta. Agora com acesso ao resto do mapa, eles irão visitar vários locais em busca do vilão Sephiroth que deseja destruir o mundo. Pelo caminho eles irão encontrar ainda outros personagens icônicos como Yuffie, Vincent, Cait Sith e Cid. O sistema de batalha mescla elementos de RPG e ação assim como Final Fantasy 7 Remake, além de adicionar novos golpes em dupla que funcionam com base na sinergia com os membros de sua equipe.