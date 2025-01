Gabigol no Cruzeiro: drone mostra mansão de R$ 25 milhões do atacante em BH

Reforço mais badalado do Cruzeiro na última década, Gabigol terá vida de luxo durante sua passagem pelo clube celeste. A Itatiaia apurou nas últimas semanas que o centroavante alugou uma casa avaliada em R$ 25 milhões, localizada em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, Gabigol pagará R$ 60 mil de aluguel por mês. Já o condomínio da casa supera os R$ 4 mil, enquanto o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) ultrapassa a casa dos R$ 9 mil. Tudo isso para o centroavante desfrutar de mais de 1800 metros quadrados construídos em um terreno de 10 mil m².

A casa conta com dez banheiros, sendo sete suítes, além de garagem para 10 carros, uma área comum com sala de TV, sala de estar, sala de jogos, biblioteca, adega, cozinha, churrasqueira, fogão a lenha, sauna, academia, SPA e piscina aquecida. Na área externa, a mansão ainda conta com casa para hóspedes que contempla duas suítes e uma sala.

Gabigol no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a contratação de Gabriel Barbosa na virada do ano, no dia primeiro, em ação de marketing em conjunto com o jogador. O canal oficial do centroavante no YouTube transmitiu uma live com mais de 10 dias de duração. Na tela, figurou um cronômetro em contagem regressiva para a virada para o anúncio.

Ainda que só tenha sido oficializado no dia primeiro, Gabigol já tinha acordo com o Cruzeiro há algumas semanas. Sua despedida do Flamengo foi anunciada logo depois do título da Copa do Brasil sobre o Atlético, em 10 de novembro. Ainda no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte, ele revelou que não renovaria com o rubro-negro.

A revelação fez com que o nome do atacante fosse especulado em diversos clubes. Ainda que ele tenha sido ligado ao futebol do exterior, os paulistas Palmeiras e Santos foram quem mais se interessaram na contratação do jogador. O Santos, inclusive, chegou a enviar proposta formal pelo atleta, que acabou assinando com o Cruzeiro.