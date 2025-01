Histórico! Copinha tem final com arbitragem feminina pela 1ª vez

A final entre São Paulo e Corinthians na Copinha de 2025 será histórica também na arbitragem. Pela primeira vez, uma mulher apitará o jogo decisivo da competição. A responsabilidade será de Marianna Nanni, de 32 anos, que se formou árbitra em 2017.

Marianna começou a carreira como assistente. Passou dois anos na função, mas decidiu atuar dentro dos campos. Em 2019 estreou em uma partida do Campeonato Paulista Sub-15, foi bem, e seguiu como árbitra principal.

Até aqui, Marianna soma 58 jogos na carreira, a maioria de competições femininas e de base. No ano passado, atuou no duelo entre Brasiliense e Anápolis, com vitória do Jacaré por 2 x 0, pela Série D. Foi eleita também a melhor árbitra do Paulistão Feminino, onde já atuou como principal em duas finais.

Na atual temporada, ela obteve desafios grandes e mostrou estar preparada para a decisão. Apitou dois jogos no Paulistão, a vitória do Noroeste sobre o Velo Clube e o empate entre Inter de Limeira e Guarani. Na atual edição da Copinha, comandou dois jogos, um deles do próprio tricolor, na vitória contra o Serra Branca.

Além dela, outras duas mulheres estarão presentes na equipe de arbitragem da final. Juliana Vicentin está escalada para ser a quinta árbitra, e Amanda Matias Masseira será a primeira assistente do VAR. Completam a equipe de arbitragem os assistentes Raphael Albuquerque e Denis Matheus. Além deles, Fagson Silva será o quarto árbitro e Marcio Gois ficará no VAR.

A final

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (25/1), às 10h, na reinauguração do Estádio do Pacaembu, que ficou fechado por cinco anos para reformas.

O São Paulo tem a melhor campanha da competição em 2025, e por isso somente o Tricolor terá torcida no estádio. O time ficou em 1º lugar na fase de grupos, e nas fases seguintes passou por América-RN, Juventude, Fluminense, Cruzeiro e Criciúma para chegar na final.

Já o Corinthians ficou em segundo lugar no seu grupo, e depois passou por Falcon, Vila Nova, Ituano, Vasco e Grêmio até que conseguisse a vaga na final.

Histórico

Será a terceira final entre as equipes, cada uma venceu uma vez, com ambos os jogos no Pacaembu. Em 1993, o São Paulo venceu na final por 4 x 3, no mesmo Pacaembu, com três gols de Jamelli e um de Catê. Marques e Caio César descontaram para o Corinthians. Márcio Araújo era o técnico do São Paulo.

Em 2004 o Corinthians deu o troco e venceu o Majestoso por 2 x 0. Marcaram na final Bobô e Rafael, o time era comandado por Adaílton Ladeira.