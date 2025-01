Homem é esfaqueado durante discussão no em bairro de Rio Branco; suspeito foge

Na manhã desta quinta-feira (9), um homem identificado como Carlos Magno Nascimento da Silva, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Preventório, em Rio Branco, capital do Acre. O crime ocorreu na Rua Rio Grande do Sul. Segundo informações, Carlos vive em situação de rua.

Testemunhas relataram que a vítima estava acompanhada de outra pessoa quando uma discussão resultou em agressões. Carlos foi ferido com golpes de faca na região do hemitórax, sendo uma lesão próxima à axila e outra pouco abaixo. Mesmo ferido, ele conseguiu correr até a Rua Rio Grande do Sul, onde pediu ajuda aos moradores da área. O suspeito do ataque fugiu logo após o crime e ainda não foi identificado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. De acordo com os paramédicos, o estado de saúde de Carlos é estável, mas ele precisará de avaliações mais detalhadas para descartar possíveis complicações.

A Polícia Militar esteve no local, coletou informações sobre o caso e realizou buscas na região para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso está sob investigação da Polícia Civil.