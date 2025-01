I Cruzeiro Rock Intercultural tem The Roses como atração principal em evento que estabelece ponte musical no Acre

A segunda maior cidade do Acre se prepara para o I Cruzeiro Rock Intercultural, que tem como atração principal a banda The Roses, da capital acreana, conhecida pelo vocal feminino marcante de Victoria Elisabeth, guitarra de Felipe Lima, contrabaixo de Paulo Parente e bateria de Alessandro Mendonça.

O festival, produzido por Talia Azevedo, realizado por meio da Lei Aldir Blanc, vai reunir apresentações gratuitas, no dia 11 de janeiro, no palco do Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul, no bairro Aeroporto Velho.

O evento tem o objetivo de estabelecer uma ponte musical, unindo diversas bandas que fazem parte do cenário do rock acreano. Além disso, fortalece a cultura e valoriza os artistas locais. A programação também vai contar com a apresentação das bandas cruzeirenses Cambustiones e Nego Vei Acústico.

A produtora do evento destaca que essa é uma oportunidade de fazer com que músicos façam um intercâmbio, dando chance para que o público conheça esses artistas.

“O rock, desde criança, sempre foi uma paixão e por muitas vezes sentia falta de eventos voltados para o estilo. Ano passado, após ir em um festival na capital, senti a necessidade de fazer algo parecido em Cruzeiro do Sul e a Lei Aldir Blanc abriu as portas para que esse evento pudesse acontecer”, disse.

Sobre os shows, ela acredita que serão entregues apresentações de qualidade, levando muita animação e movimentando o cenário cultural da região.

“Foram escolhidas, tanto de Cruzeiro do Sul, como de Rio Branco, bandas de alta qualidade. Por isso, acredito que será um evento marcante na vida das pessoas e da nossa cidade”, pontuou.

Durante a programação, haverá também sorteio de brindes e valor em dinheiro. O espaço vai contar com vendas de alimentos e bebidas.

Sobre a The Roses

A The Roses é conhecida por interpretar os maiores sucessos do rock clássico. Foi criada em janeiro de 2018, inicialmente para fazer cover da banda The Cranberries, mas acabou montando um repertório bem diversificado que é conhecido pelos clássicos do rock, com grande sucesso nas casas noturnas da capital.

O grupo já fez apresentações no interior do estado e festivais voltados para o estilo. A banda destaca que a intenção é levar toda a essência da banda e a potência do rock para a região, proporcionando um show para os apaixonados por esse estilo musical.

“Estamos muito animados para tocar em Cruzeiro do Sul. Vai ser uma oportunidade boa para a gente se conectar com o público local, sentir a energia da cidade, compartilhar as músicas que a gente toca com muita gente que nunca nos viu tocar. A expectativa é entregar um show cheio de emoção e com muita intensidade.”

Para a banda, que toca pela primeira vez em Cruzeiro do Sul, esta também é uma oportunidade de conhecer mais o estado e cada região que tem movimentado a cultura, dando espaço aos artistas locais.

“A gente nunca foi em Cruzeiro do Sul, então vai ser um momento de sentir a vibe da região e aproveitar para conhecer. Estamos ansiosos e contando os dias para poder ir”, revela.

Serviços:

O que: I Cruzeiro Rock Intercultural;

Quando: 11 de janeiro, sábado;

Onde: Complexo Esportivo, no bairro Aeroporto Velho;

Entrada: Gratuita.

Contatos para informações:

Sobre o festival: Talia Azevedo – (68) 99993 9698

Contato da banda, que vai estar na cidade a partir da tarde do dia 10: Felipe (68) 99948 8817