Imposto de Renda 2025: como será, prazos e valores

O Imposto de Renda Renda Pessoa Física (IRPF) é uma das obrigações mais importantes para os contribuintes brasileiros. Para este ano de 2025, o governo federal já sinalizou a implementação de algumas novidades. A declaração do IRPF deve ser feita a partir de março, se o calendário for parecido com o do ano passado.

Embora a Receita Federal não tenha divulgado ainda as regras para este ano, a primeira grande novidade para o contribuinte que vai fazer a declaração é que desde 1º de janeiro o Fisco extinguiu a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf). A decisão de extingui-la foi motivada pela necessidade de centralizar e simplificar a coleta de dados fiscais.

A Receita Federal também anunciou que obrigatoriamente todos os recibos de profissionais da saúde que atuam como pessoas físicas terão que ser emitidos pelo aplicativo da instituição. A regra valerá para médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, por exemplo, que deverão emitir os recibos pelo Receita Saúde.

Imposto de Renda 2025

A obrigatoriedade de declaração do Imposto de Renda em 2025 segue critérios específicos definidos pela Receita Federal. A declaração em 2025 considera o ano-base 2024, ou seja, todos os rendimentos e bens acumulados durante o ano anterior.

Valores Imposto de Renda 2025

A faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) em 2025 será de R$ 2.414,40 mensais. Como o salário mínimo a R$ 1.518, significa que rendimentos de até R$ 3.018 não pagarão Imposto de Renda, levando em conta o desconto simplificado de R$ 603,60, que corresponde a 25% do valor da primeira faixa da tabela progressiva mensal (R$ 2.414,40).

A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês está no pacote de medidas anunciado no final do ano passado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aprovada no Congresso. No entanto, essa nova isenção não está prevista para 2025, mas sim para 2026.

Calendário Imposto de Renda 2025

O período para entrega das Declarações de Imposto de Renda 2025 deve iniciar em 17 de março e vai até 31 de maio, se o calendário a ser divulgado pela Receita Fdereal for parecido com o de 2024. Desde o último ano este é o prazo oficial para a declaração anual no Brasil. Anteriormente, o prazo sempre foi até o final de abril, mas acabou sendo prorrogado para o final de maio.