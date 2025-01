Incêndios em Los Angeles aumentam; número de mortos sobe para pelo menos 24

Os incêndios florestais em Los Angeles continuam a devastar a região, impulsionados pelos ventos secos e intensos conhecidos como Santa Ana. Até agora, os incêndios Palisades e Eaton já consumiram quase 38 mil acres, destruíram mais de 12 mil estruturas e tiraram a vida de pelo menos 24 pessoas, segundo informações da Bloomberg.

A previsão indica que os ventos Santa Ana continuarão afetando a região até quarta-feira, 15, aumentando o risco de novos focos de incêndio. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu alertas de “situação particularmente perigosa” para áreas como Malibu, San Fernando Valley e partes do Condado de Ventura.

Com rajadas de até 113 km/h, as condições severas criaram um cenário catastrófico, obrigando milhares de pessoas a evacuarem suas casas e dificultando o trabalho das equipes de combate ao fogo. Segundo especialistas, os ventos não apenas alimentam as chamas, mas também criam desafios significativos para os bombeiros, que enfrentam dificuldades para conter o avanço do fogo.

“Com rajadas que podem atingir força de furacão, alguns dos esforços aéreos de combate ao fogo podem ser suspensos temporariamente”, afirmou Alex DaSilva, meteorologista da AccuWeather. à Bloomberg.

Os incêndios representam a maior tragédia natural de Los Angeles desde o terremoto de Northridge, em 1994. O custo econômico estimado pela AccuWeather já está entre US$ 250 bilhões e US$ 275 bilhões (R$ 1,53 trilhão a R$ 1,68 trilhão, na cotação atual). Além da destruição de propriedades, os prejuízos incluem perda de empregos e interrupções na cadeia de suprimentos.

Pelo menos sete escolas públicas permanecem fechadas, duas das quais precisarão ser totalmente reconstruídas devido aos danos estruturais, informou Alberto M. Carvalho, superintendente do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles.

Respostas emergenciais

A resposta ao desastre inclui a mobilização de helicópteros, tratores e equipes de combate ao fogo posicionadas estrategicamente em todo o sul da Califórnia.

Empresas como a Southern California Edison já preparam cortes preventivos de energia para evitar que linhas elétricas contribuam para novos focos de incêndio, enquanto o estado intensifica a preservação de evidências relacionadas ao incêndio Eaton.

Os esforços para conter as chamas enfrentam, no entanto, desafios meteorológicos persistentes. “É um padrão climático desastroso, sem expectativa de mudança significativa nas próximas semanas”, disse Bob Oravec, meteorologista sênior do Centro de Previsão Climática dos EUA.

Os incêndios em Los Angeles destacam a crescente ameaça das mudanças climáticas e a urgência de estratégias de mitigação mais eficazes.