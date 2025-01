Indicado como 1º secretário, Felipe Tchê diz que coalisão do PP com UB é importante

A posse dos 21 novos vereadores de Rio Branco acontece nesta quarta-feira (1), no auditório do Departamento de Trânsito do Acre (Detran). Uma das novidades dessa legislatura é o vereador Felipe Tchê (Progressistas).

Com uma aliança firmada entre PP e União Brasil, o vereador eleito vai ocupar a 1ª secretaria na Mesa Diretora da Casa.

“A expectativa é a maior possível. Estamos entrando na Câmara em momento que a casa passou por uma grande transformação. Nossa intenção é fazer um mandato de todos, participativo, acolhendo as necessidades das pessoas”, destacou o vereador.

Questionado sobre a coalisão com o UB, Felipe disse que a parceira é importante:

“A gente fez uma coalisão política de forças que é importante e temos a maior bancada. Surgiram aí algumas dissidências, mas elas fazem parte do processo democrático. O Joabe, sendo um nome de consenso no executivo, também será um nome de consenso entre os partidos”.