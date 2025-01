Um novo concurso público para o quadro de efetivos do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) será realizado ainda em 2025. A informação foi confirmada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

Também foi divulgado que serão contempladas 1.000 vagas para cargos exclusivamente de nível superior em todas as diferentes especialidades e com lotação de aprovados distribuída em todo o país.

Além disso, em contato com a Gerência de Assessoria de imprensa do INSS, fomos informados de que os trâmites do certame terão início somente em julho.

Importante ressaltar que, durante a entrevista ao Metrópoles, realizada nesta quinta-feira (29), Carlos Lupi ressaltou ainda que o concurso estará pronto até o referente 7º mês do ano.

No entanto, a própria Assessoria, conforme mencionado anteriormente, confirmou ao Estratégia que, na verdade, apenas os trâmites vão iniciar em julho e dificilmente o edital será publicado até lá.

Metrópoles Entrevista: INSS confirma concurso em 2025; trâmites devem iniciar em julho!

Carreira de Analista do Seguro Social – Concurso INSS 2025

Um dos principais cargos do INSS é Analista do Seguro Social, que possui as seguintes áreas específicas:

Administração;

Arquitetura;

Ciências Contábeis;

Direito;

Eng. Civil;

Eng. Mecânica;

Eng. Elétrica;

Eng. de Telecomunicações;

Eng. de Segurança do Trabalho;

Estatística;

Fisioterapia;

Jornalismo;

Letras;

Pedagogia;

Psicologia;

Publicidade e Propaganda;

Serviço Social;

Tecnologia da Informação;

Terapia Ocupacional.

Para ingressar na carreira do concurso INSS 2025, o candidato deve possuir diploma de conclusão de curso de nível superior de graduação em qualquer área de formação.

Com a devida aprovação, os analistas terão salários de até R$ 10,1 mil em 40 horas semanais trabalhadas, junto com benefícios e auxílio alimentação. Veja:

Vencimento básico de R$ 1.082,06;

Gratificação de Atividade Executiva – GAE de R$ 1.731,30;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS de R$ 6.296,00 (100 pts); e

Auxílio alimentação no valor de R$ 1.000,00.

Este valor será reajustado nos próximos anos, de modo a corrigir o vencimento por causa da inflação brasileira. Já as atividades referentes ao cargo são as seguintes: