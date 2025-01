Irmã de Neymar mima filha caçula do jogador com mais de 40 presentes

A influenciadora Rafaella Santos, 28, irmã do jogador Neymar, 32, deu diversos presentes para a pequena Helena, 6 meses, sua sobrinha e afilhada, filha caçula do atleta com a modelo Amanda Kimberlly, 31.

A caixa que Rafaella encomendou para a pequena contou com várias roupinhas de algodão, laços para a cabeça, meias, sapatos e mais acessórios.

A influenciadora é conhecida por dar presentes de luxo às sobrinhas. Em novembro, ela chamou atenção nas redes sociais ao dar um jogo de louças de presente à Mavie, filha do meio de Neymar.

Na época, Bruna Biancardi mostrou um jogo de minitalheres, caneca e pratinhos com desenhos de animais e natureza que a tia de Mavie deu para ela.