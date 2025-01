Israel não seguirá cessar-fogo até receber lista de reféns, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alertou que Israel não continuará com o acordo de cessar-fogo e reféns, previsto para entrar em vigor neste domingo (19), até receber uma lista dos nomes dos reféns que o Hamas libertará.

“Não poderemos prosseguir com a estrutura até recebermos a lista dos reféns que serão libertados, como foi acordado. Israel não tolerará violações do acordo. O Hamas é o único responsável”, disse Netanyahu em uma declaração divulgada por seu gabinete neste sábado (19).

Um porta-voz do primeiro-ministro disse que Israel deveria receber a lista de nomes dos 33 reféns que o Hamas libertará na primeira fase do acordo até às 16h, no horário local, deste sábado.

O Hamas ainda não comentou a declaração de Netanyahu. O líder deve fazer um pronunciamento às 20h10, do horário local.