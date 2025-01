Janeiro Branco conscientiza sobre saúde mental: veja como cuidar deste aspecto em 2025

A saúde mental é uma preocupação crescente no mundo todo. Após a pandemia do coronavírus, o tema se tornou mais comum diante dos desafios enfrentados pela população pelo isolamento social.

Segundo o relatório do Global Mind Project, que avalia o bem-estar global, os índices de saúde mental permanecem estagnados desde o período pandêmico.

De acordo com a pesquisa, o Brasil ocupa uma das piores posições ao lado da África do Sul e do Reino Unido, 34% das pessoas que participaram do estudo afirmaram se sentir angustiadas, sendo os jovens com menos de 35 anos os mais afetados.

Diante desse cenário, campanhas como o Janeiro Branco ganham destaque, incentivando a reflexão sobre a saúde emocional.

Para a psicóloga Aparecida Tavares, a iniciativa é um convite à reconexão interna. “Entender como nós funcionamos, compreender nossas emoções e, através disso, enxergar as possibilidades que temos é um passo essencial para o bem-estar integral”.

Segundo ela, cuidar da mente impacta positivamente outras áreas, como a saúde física e o propósito de vida.