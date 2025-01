Jornalista Douglas Richer é avaliado por aeromédicos; ele viaja neste domingo para São Paulo

Na noite deste sábado (4), uma equipe composta por dois aeromédicos, um fisioterapeuta e um enfermeiro esteve na Fundhacre, em Rio Branco, para realizar uma avaliação no jornalista Douglas Richer, um dos colunistas de entretenimento mais renomados do Acre. A transferência de Douglas para São Paulo está agendada para a manhã deste domingo (5), onde ele deverá passar por um transplante de pulmão, após meses lutando contra uma fibrose pulmonar. Atualmente, o colunista tem apenas 25% dos seus pulmões em funcionamento.

Com apenas 37 anos, Douglas Richer é uma figura proeminente no cenário da comunicação no Acre. Sua carreira teve início há cerca de 10 anos no site ContiNet, onde rapidamente se destacou como um dos principais comunicadores do Brasil. Richer já fez coberturas de grandes eventos, incluindo o São Paulo Fashion Week no ano passado, onde teve a oportunidade de entrevistar diversas celebridades.

Apesar das dificuldades impostas pela sua condição de saúde, Douglas sempre manteve sua paixão pela comunicação. Mesmo em casa, ele continuou a enviar notícias e se manter ativo em suas funções. Além de seu trabalho como colunista, ele também atuou como assessor de imprensa na Prefeitura de Sena Madureira durante a gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim e prestou serviços para o gabinete do senador Márcio Bittar. Ele atende a instituições e empresas com seus serviços de divulgação em redes sociais e na coluna que ele mantém há mais de dez anos no site ContilNet.

Wania Pinheiro, empresária e amiga de longa data de Douglas, destacou a luta do jornalista contra problemas pulmonares que se agravaram ao longo do tempo, sem um diagnóstico preciso até dezembro do ano passado. “Douglas é um jovem carismático e talentoso. Ele não apenas brilha na comunicação, mas também é um excelente dançarino, tendo se apresentado por muitos anos na Banda Sena, uma das mais renomadas do Acre nos anos 90”. Esse problema pulmonar castiga ele há vários anos, mas ele, e nenhum de nós, que somos mais próximos, sabíamos da gravidade, que só foi descoberta em dezembro passado, afirmou Wania.

A empresária também expressou sua gratidão a todos que vem ajudando com orações, ao governador Gladson Cameli e ao senador Alan Rick, que têm se esforçado para apoiar Douglas em sua recuperação. “Muitas pessoas estão ajudando, especialmente com orações. Não posso deixar de agradecer ao governador Gladson e ao senador Alan pelo empenho. Pessoas especiais como Sofia Brunetta e a secretária Nayara Lessa têm corrido muito para ajudar na burocracia, e nos mantido atualizados sobre a transferência dele para São Paulo. Com a graça de Deus, ele será tratado e voltará em breve para continuar nos alegrando”, completou Pinheiro.

A comunidade acreana se mobiliza em apoio a Douglas Richer, que, com sua determinação e carisma, conquistou o coração de muitas pessoas, principalmente quem gosta de saber da vida das celebridades acreanas e de outros lugares do Brasil e do mundo.. Na noite deste sábado ele fez uma live, onde muitos amigos enviaram mensagem de fé e esperança. A expectativa é que, após o transplante, ele possa retornar ao seu trabalho e continuar a trazer alegria e informação ao público.