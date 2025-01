Jovem corta a própria perna com terçado e morre antes de chegar ao Pronto-Socorro

Raíldo da Silva Veríssimo, de 24 anos, morreu após cortar a própria perna com um terçado durante uma caçada, sofrendo choque hipovolêmico, na noite desta terça-feira (14), no km 50 do Ramal Jarinaua, com acesso pelo km 72 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da esposa da vítima, Raíldo estava caçando por volta das 15h quando, ao tentar cortar um galho de árvore, acabou atingindo a própria perna esquerda com o terçado. A lâmina cortou um vaso sanguíneo importante, causando um sangramento intenso. Ferido, o jovem voltou para casa e pediu ajuda à esposa.

A mulher acionou os vizinhos, que colocaram Raíldo em um quadriciclo para levá-lo ao hospital. Durante o trajeto, foi necessário transferi-lo para outro veículo, com o objetivo de acelerar o socorro. Com muito esforço, o grupo conseguiu sair do Ramal Jarinaua, que tem acesso difícil.

Na Transacreana, já no km 60, moradores da Vila Verde foram acionados e chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância interceptou o carro por volta das 22h. Infelizmente, Raíldo já estava sem vida, devido ao choque hipovolêmico (uma emergência causada pela perda significativa de sangue, que compromete o funcionamento do coração e de outros órgãos vitais).

O corpo foi retirado do veículo e colocado na ambulância do Samu. Após a constatação do óbito, foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), classificando o caso como morte acidental.

Segundo os profissionais de saúde, o corte na perna de Raíldo não era profundo, mas atingiu um vaso sanguíneo importante. Um simples torniquete teria sido suficiente para controlar o sangramento ativo, mantendo o sangue circulando e evitando a morte do jovem.