Morte de Renato Aragão? Entenda a polêmica que circula na web

A atriz e palestrante Livian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, teve o perfil no Instagram invadido na manhã deste sábado (25/1). Os bandidos publicaram uma suposta morte do artista para aplicar uma série de golpes financeiros nos internautas. Renato Aragão confirmou a invasão e informou que as “medidas cabíveis” já estão sendo tomadas.

Na manhã deste sábado, bandidos conseguiram acessar o perfil de Livian Aragão no Instagram e postaram uma foto preto e branca dela ao lado do pai com a frase “Comunicado de Luto”. A chamada sensacionalista, no entanto, é apenas um chamariz para que internautas acessem os stories da palestrante, em que ela aparece fazendo promessas de ganhos financeiros.

“Pessoal, queremos informar que a conta @livianaragao foi hackeada”, afirmou a equipe de Renato Aragão. “Por favor, não respondam mensagens, não cliquem em links ou interajam com qualquer conteúdo suspeito vindo dessa conta. Estamos tomando as medidas cabíveis. Vamos avisar aqui quando tudo estiver normalizado”, reforçou o humorista.

Atualmente, Livian Aragão tem mais de 2,7 milhões de seguidores só no Instagram. O mesmo tipo de golpe, em que bandidos prometem ganhos financeiros acima do normal após transferências bancárias, já acometeram outras celebridades, como a modelo Solange Gomes e a apresentadora Antonia Fontenelle.

Seguidores mais atentos de Livian Aragão perceberam as mensagens falsas. “Ainda bem que quem acompanha ela de fato, percebeu o hacker na hora!”, disse Adriana Cazé. “Percebi na hora aquilo tudo”, reforçou Dani Rocha. “Quando vi o feed e os stories, logo estranhei porque nunca vi ela postar aquele tipo de conteúdo”, apontou Cintya Souza.