O que disse Jennifer Aniston sobre rumores de affair com Barack Obama

No dia da posse de Donald Trump ao cargo de presidente dos Estados Unidos, um rumor envolvendo o ex-mandatário do país Barack Obama tomou a mídia mundial. Isso porque uma jornalista garantiu que o político estaria separado de Michelle Obama e vivendo um affair com ninguém menos que… Jennifer Aniston.

De acordo com a jornalista Jessica Reed Kraus, que publica na plataforma Substack, os rumores do término de Obama e Michelle começaram após a ex-primeira-dama não comparecer ao enterro de Jimmy Carter e anunciar que não iria à posse de Trump, nesta segunda (20/1) — e, de fato, ela não foi.

Jessica garante que uma fonte confirmou o affair entre o ex-presidente e a atriz de Friends, além de dizer que o anúncio do divórcio entre o casal Obama deve acontecer em breve.

“Ele está com Jennifer Aniston. Minha antiga empresária, agora uma amiga, está conectada ao círculo íntimo dela. Em uma reunião com os amigos de Jennifer, o caso surgiu casualmente — a própria Jennifer admitiu. Eles estavam sentados com uma vidente, o que faz parecer surreal, mas definitivamente não é um segredo entre seus amigos mais próximos”, diz a suposta mensagem recebida pela jornalista.

Insiders Predict An Obama Divorce Announcement Coming Soon by Jessica Reed Kraus Read on Substack

O que diz Jennifer Aniston?

Os rumores entre um affair entre Aniston e Obama não são de hoje. No final de 2024, uma revista americana publicou uma matéria que dizia “a verdade sobre Jen e Barack”. O texto alegava também o fim do casamento entre o casal Obama e um affair da atriz com o ex-presidente.

Também no ano passado, Jennifer negou o affair em papo com Jimmy Kimmel Live. “Isso é absolutamente falso. Não há nada verdadeiro nisso. Eu me encontrei com ele [Barack Obama] uma vez”, disse ela.

“Eu conheço mais a Michelle do que ele”, afirmou a eterna Rachel na ocasião.

Veja: