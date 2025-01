O perfil do Instagram, ado.patas/amor e adoção divulgou vídeo que comoveu a internet, com diversos animais que estão esperando para serem adotados. A publicação conta com diversos relatos em seus comentários acerca da adoção de animais.

Nas imagens, é possível ver frases ditas por diversas pessoas quando vão em busca de um animalzinho, e diversos dos cães que estão aguardando um lar respondendo essas questões, dizendo se encaixarem nos quesitos pedidos.

“A amiga da minha mãe trouxe um filhotinho pra cá, ele só tinha lombriga na barriga e era todo capengo. A mainha deixou eu ficar até achar um lar temporário pra ele, demos todas as vacinas e os remédios necessários para ele melhorar. Depois achamos um dono, choramos tanto quando ele foi embora, que ela pediu para trazerem ele de volta. Hoje em dia ele está grandão e forte, o meu dengo. Não consigo ver minha vida sem ele, e espero que todos os que estão aí sejam adotados, eles não são diferentes por não terem raça nenhuma, eles são serezinhos que precisam de muito amor e carinho!”, disse um dos relatos de adoção.

“Adotem!! Tenho 6 gatos resgatados de rua, se pudesse teria muito mais. É muito gratificante dar um lar confortável para esses pequenos que já sofreram demais”, disse outro.

Veja vídeo: