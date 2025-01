Opositores fazem ato para celebrar a morte de Jean-Marie Le Pen; ministro repudia

Centenas de opositores se reuniram em diversas cidades da França para celebrar a morte de Jean-Marie Le Pen, lider historico da extrema direita do pais. “Este imundo racista esta morto”, dizia um cartaz em Paris. O ministro do Interior, Bruno Retailleau, reagiu e chamou as manifestações de “vergonhosas”.

Le Pen morreu nesta terça-feira 7, aos 96 anos. Ele estava em uma casa de repouso em Garches, a oeste de Paris, por causa de sua saude debilitada.

“Figura histórica da extrema direita, desempenhou um papel na vida publica do nosso pais durante quase setenta anos, que agora cabe à H istoria julgar”, declarou o presidente Emmanuel Macron em um comunicado, no qual expressou condolências à familia.

Fundador da Frente Nacional em 1972 e conhecido por seus comentrios xenofobicos e antissemitas, Le Pen foi uma lideranca da extrema-direita e se tornou o legislador mais jovem da França, aos 27 anos.

O maior sucesso politico do “Menhir”, no entanto, veio em 2002, aos 73 anos, quando chegou ao segundo turno da eleiçao presidencial. Perdeu para o conservador Jacques Chirac apos uma mobilização maciça contra ele.

Depois de cinco tentativas, entregou as rédeas do partido, em 2011, à sua filha Marine Le Pen, que o renomeou em 2018 como Reagrupamento Nacional. Em 2017 e em 2022, ela chegou ao segundo turno, mas foi derrotada por Macron nas duas ocasiões.

As relacões entre pai e filha nem sempre foram cordiais. Marine expulsou Jean-Marie do partido em 2015, depois de ele considerar o Holocausto um “detalhe” da historia na Segunda Guerra Mundial. Ao longo de sua vida, o extremista foi condenado em diversas ocasides por suas declaracoes xenofobicas, racistas e homofobicas, especialmente por negar crimes contra a humanidade.

Veterano lider da esquerda radical, Jean-Luc Melenchon escreveu nesta terça que a luta contra Jean-Marie Le Pen acabou, mas “a luta contra o ódio, o racismo, a islamofobia e o antissemitismo continua”.

Nascido na cidade portuaria de La Trinité sur Mer, no ceste da Franca, em 20 de junho de 1928, Jean-Marie Le Pen participou das guerras coloniais francesas na Argelia, onde foi acusado de torturas o que ele negou – e no Vietna. “Tendo servido no Exercito francês na Indochina e na Argélia, ele sempre esteve a servico da Franca e defendeu sua identidade e soberania”, escreveu o presidente do RN, Jordan Bardella, no X.

Nos ultimos anos, ele fez menos aparicões publicas devido à sua saude debilitada. Em 2024, a Justica nomeou suas tres filhas- Marine, Marie.Caroline e Yann – como suas mandatarias, um ano apos um problema cardiaco em abril de 2023.

Em junho, a profunda deterioração de seu estado fisico e psicolágico, de acordo com um relatorio medico, o impediu de comparecer como réu no julgamento contra seu partido pelo desvio de fundos publicos do Parlamento Europeu quando ele era deputado.