Órgãos da esposa do ex-deputado Fernando Melo são doados: ‘Um pouco dela está com alguém’

A família da esposa do ex-deputado federal Flaviano Melo, Esmeralda Melo, de 51 anos, que morreu no último dia 8 de janeiro após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), decidiu doar os órgãos da servidora pública.

A decisão foi tomada no momento em que Esmeralda teve morte encefálica.

“Esmeralda era uma pessoa do bem. Apesar de nunca ter decidido o que faria, era a cara dela ajudar. Quando vimos que não tinha jeito, pensamos em como ela poderia ajudar mais pessoas, já que essa era uma característica dela”, afirmou um familiar em entrevista à TV 5.

“A família tomou a decisão e resolvemos entrar no programa de doação de órgãos”, acrescentou.

O interesse inicial era doar os rins, o fígado e as pálpebras, mas apenas os rins foram doados e transplantados, beneficiando dois pacientes acreanos.

“O fígado é mais delicado, tem que vir uma equipe de fora, pois faz parte de um programa nacional. Infelizmente, a informação que tivemos foi de que não havia ninguém compatível com ela no Acre. Ele foi disponibilizado a nível nacional, mas não houve tempo hábil para a realização do transplante. Os rins dela estavam perfeitos, e duas pessoas receberam esses órgãos. Desejamos que essas pessoas sejam felizes”, disse um dos familiares.