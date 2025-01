Um pai e sua filha escaparam de um atropelamento após o homem se abaixar para pegar uma moeda caída no chão. Neste momento, eles quase são atropelados por um carro desgovernado, na comunidade de Redonda, na cidade de Icapuí, no interior do Ceará.

Eles evitaram a tragédia após pegarem uma moeda que havia caído no chão. Um carro desgovernado, da cor cinza, atravessou a pista, invadiu a calçada oposta e colidiu com materiais de construção. Apesar do susto, os dois não sofreram colisão e saíram ilesos; testemunhas seguiram em direção ao carro para prestar apoio.

O incidente, que aconteceu no início deste mês de janeiro, ocorreu logo após os dois saírem de um pequeno estabelecimento comercial da região.

Veja o vídeo: