PM captura jovem de 18 anos que realizou ataques a rivais no Segundo Distrito de Sena

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu localizar e prender na manhã desta quarta-feira (15) um infrator de 18 anos que realizou ataques a rivais no bairro Segundo Distrito. Ele foi capturado por força de um mandado de prisão expedido pelo juiz da vara criminal de Sena.

Segundo consta, José Fernando da Silva, 18 anos, foi encontrado em uma residência situada na Rua da goiaba, bairro Eugênio Areal e não resistiu a prisão. Um aparelho celular pertencente ao autor também foi apreendido na ação.

De acordo com o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, foi realizado um minucioso trabalho para chegar a um dos autores dos ataques. “A Polícia Militar não para e mais uma vez estamos dando uma resposta para a sociedade mediante essa captura. Realizamos um trabalho de Inteligência junto com as instituições parceiras e o resultado foi positivo. Aqueles ataques que ocorreram no Segundo Distrito quebraram a ordem pública. Parabenizamos todos os policiais que participaram, seja na elaboração de relatórios, como também no tocante ao cumprimento da ordem judicial. Ressaltamos a integração, a parceria com as instituições co-irmãs. Isso mostra que estamos atentos para dar a resposta a qualquer quebra da ordem pública em Sena Madureira”, salientou.

Os fatos apurados pela polícia ocorreram de agosto para setembro do ano passado, causando grande temor entre os moradores do Segundo Distrito, visto que, houve tiroteios no local.

Restou comprovado que os ataques foram motivados pela guerra travada entre organizações criminosas.

Após receber voz de prisão, o infrator foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública. Ele será submetido a audiência de custódia e, em seguida, deverá ser transferido para o presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira.