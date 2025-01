PM dá voadora e derruba motociclista após ser provocado; Vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um policial militar dá uma voadora em um motociclista em Itapevi, na grande São Paulo (vídeo abaixo).

Nas imagens é possível ver que o motociclista, que estava parado em frente a uma farmácia no centro da cidade, começa a provocar o agente com gritos, que reagiu derrubando o homem da moto com um chute.

Em seguida, outro agente da PM se junta ao colega, que agridem o motociclista com um chute na barriga e o derrubam novamente no chão. A agressão aconteceu no Natal e repercutiu após o vídeo ser publicado nas redes sociais por um jornal local.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a abordagem do policial “não condiz com os protocolos da Polícia Militar do estado e as imagens compartilhadas pela reportagem estão sob análise para que os agentes sejam devidamente identificados para aplicação das medidas cabíveis”.

Além disso, a SSP disse que “reforça seu compromisso com a segurança da população e não compactua com desvios de conduta. A Corregedoria da PM também está à disposição para receber e investigar todas as denúncias”.