Procissão de São Sebastião deve reunir mais de 20 mil pessoas em Xapuri, nesta segunda-feira

Acontece nesta segunda-feira (20), em Xapuri, a maior festa religiosa da cidade e uma das maiores do estado: a procissão de São Sebastião, o mártir da Igreja Católica e padroeiro do município. A comunidade está há nove dias em celebração, com novenas, terços e missas. Nesta segunda, por volta das 16h, acontece a procissão pelas ruas da cidade, que deve reunir mais de 20 mil pessoas. São Sebastião destacou-se como defensor da Igreja, atuando como soldado, capitão e apóstolo dos confessores, aqueles que eram presos por sua fé. Ele também foi apóstolo dos mártires, que confessavam Jesus em todas as situações, renunciando à própria vida. O evento deste ano deve contar com a presença de diversas autoridades, além de fiéis vindos de outros estados e países, como ocorre tradicionalmente. “A expectativa é receber pelo menos 20 mil pessoas nesta festa tão linda em honra a São Sebastião. Estamos em comemoração e celebração desde o dia 11, com as novenas e uma vasta programação”, afirmou Nader Sarkis, um dos organizadores do evento. Após a procissão, a festa continuará com apresentações musicais e culturais, além da tradicional quermesse, que inclui bingo e comidas típicas. Edição deste ano traz novidades tecnológicas A organização do evento também destacou uma novidade para esta edição: inovação tecnológica, fruto de uma parceria entre a Igreja, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Além dos momentos de fé, os participantes poderão acessar serviços voltados para qualificação profissional e geração de emprego e renda. Entre as atrações, haverá ainda um Campeonato de Games, reforçando a integração entre tradição e modernidade