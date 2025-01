Qual será o salário dos vereadores, prefeito e secretários de Rio Branco a partir de 2025?

A partir de fevereiro de 2025, a Câmara Municipal de Rio Branco receberá os 21 novos vereadores eleitos. Todos tomaram posse nesta quarta-feira (2), junto com o prefeito Tião Bocalom e o vice-prefeito Alysson Bestene.

A partir deste ano, os secretários da gestão de Bocalom receberão R$ 28 mil, após pedido do prefeito aprovado na Câmara Municipal, nas últimas semanas da legislatura passada. Antes, os gestores tinham um salário de R$ 14 mil. O tema gerou polêmica, mas Bocalom disse que o aumento é justo diante do trabalho realizado pelos secretários.

“Os secretários de Rio Branco ganham menos do que os secretários de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira. É justo isso? Essa é a pergunta que eu faço. Quem está dizendo que não é justo não sabe das responsabilidades de um secretário, que tem, praticamente, as responsabilidades de um secretário de Estado. É fazer justiça. É isso que estamos fazendo. Não importa o que pensam os adversários. O importante é que as pessoas que trabalham comigo sejam valorizadas, porque trabalham de forma honesta, séria e transparente”, afirmou o prefeito.

Na Câmara, apesar do aumento da quantidade de vereadores – que saltou de 17 para 21 –, o provento dos parlamentares permanece em R$ 12 mil, com incremento de auxílio saúde e auxílio família.

Os salários do prefeito e do vice-prefeito também não serão reajustados em 2025. Bocalom seguirá recebendo R$ 35 mil, e Alysson receberá R$ 32 mil.