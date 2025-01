Resultado do Enem 2024: confira calendários do Sisu, Prouni e Fies

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 foi divulgado nesta segunda-feira (13/1) e agora os candidatos poderão usar as suas notas para ingressar no ensino superior.

O exame foi realizado em novembro do ano passado e serve para estudantes entrarem nas universidades públicas e privadas do país. A nota também pode ser usada para alunos tentarem financiamento, bolsas privadas e até ingresso em instituições internacionais.

Em quais programas do governo dá para usar a nota do Enem?

o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que garante acesso às universidades públicas;

o Programa Universidade para Todos (Prouni), que dá bolsas de estudos;

o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que concede financiamento para o ensino superior.

O Inep divulgou no início da manhã as notas do Enem de 2024. O desempenho nas provas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e a nota da redação podem ser acessados por meio da página do participante, mediante login e senha.

Logo depois da divulgação, o Ministério da Educação fez uma entrevista coletiva para falar sobre o resultado e também divulgar o calendário dos programas para os alunos não perderem os prazos.

Veja todos eles:

Inscrições do Sisu começam na sexta

As inscrições do Sisu, que permite que o candidato se candidatem para universidades públicas, começam na sexta-feira (17/1) e vão até dia 21 de janeiro.

A chamada regular com os resultados serão divulgados no dia 26 de janeiro. As matriculas poderão ser realizadas de 27 a 31 de janeiro. Já a manifestação de interesse na lista de espera poderá ser feita do dia 26 a 31 de janeiro.

Inscrições para o Prouni em 24 de janeiro

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que as datas do calendário do Prouni ainda são uma previsão, mas que o ministério vai procurar cumprir a risca os prazos.

De acordo com o ministro, as inscrições no Prouni poderão ser feitas de 24 a 28 de janeiro. A primeira chamada será feita em 26 de fevereiro e a segunda chamada em 26 de março. Já para quem quiser entrar na lista de espera, a incrição será de 26 a 27 de fevereiro.

Inscrições para o Sisu a partir de 4 de fevereiro

As inscrições para o Fies ficarão disponíveis do dia 4 a 7 de fevereiro. A divulgação do resultado deverá ser feita em 18 de fevereiro.

No dia 25 de fevereiro será feita a convocação da lista de espera do programa.