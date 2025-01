Saiba quem é o brasileiro preso com “os piores” pelo governo Trump

O governo dos Estados Unidos publicou uma foto do brasileiro Vitor de Souza Lima entre imigrantes acusados ou condenados por cometerem crimes e que serão deportados do país. Vitor é natural de Inhapim, no interior de Minas Gerais, e tem 28 anos.

Em postagem feita no domingo (26/1), a Casa Branca afirma que as prisões são parte das ações contra imigrantes ilegais, reforçando a política de segurança pública do governo Donald Trump.

“Sob a liderança do presidente Trump, agentes da ICE [Immigration and Customs Enforcement, agência de controle de fronteiras] estão trabalhando incansavelmente para proteger nossas comunidades. De estupradores de crianças a suspeitos de terrorismo do Isis, aqui estão alguns dos piores “, diz o texto.

O que está acontecendo:

A Casa Branca publicou fotos de imigrantes criminosos que serão deportados dos EUA, incluindo um brasileiro condenado por homicídio culposo (sem intenção de matar).

Vitor de Sousa Lima, o brasileiro, foi preso pela ICE em Boston e deverá ser deportado pelo governo Trump.

Trump está apertando o cerco contra imigrantes ilegais e já fechou a fronteira com o México e está intensificando voos com deportados, o que tem lhe causado atritos diplomáticos com países latinos.

Nos EUA, Vitor foi condenado por homicídio culposo com veículo. A detenção ocorreu no último sábado (25/1), em Boston, pela agência de imigração (ICE). Vitor foi incluído na lista de deportação de imigrantes criminosos após ser localizado.

A lista conta com condenados por estupro a suspeitos de terrorismo. Todos estão presos e devem ser deportados para o país de origem, segundo o governo dos EUA.

“Como comandante em chefe, não tenho responsabilidade maior do que defender nosso país de ameaças e invasões, e é exatamente isso que farei. Faremos isso em um nível que ninguém jamais viu antes”, afirmou Trump sobre o esforço pelas prisões, segundo comunicado da Casa Branca.

Nesse domingo, o governo Trump deflagrou uma força-tarefa para deter imigrantes ilegais em Chicago como parte da política anti-imigração que está sendo intensificada.

Atropelamento no Brasil

Vitor cometeu um crime no Brasil em outubro de 2014, quando se envolveu em um acidente que resultou na morte de Francisco Marcos de Souza, de 43 anos, e Michael Vieira de Souza, de 22, em uma estrada de Inhapim.

Segundo a imprensa mineira, Vitor atingiu a moto em que estavam Francisco e Michael (pai e filho), causando a morte dos dois com o impacto da colisão. Michael faleceu no local do acidente, e o pai, Francisco, foi socorrido pela ambulância do Hospital São Sebastião de Inhapim, mas não resistiu aos ferimentos.

O jovem fugiu e se escondeu em um matagal. Três dias após o episódio, Vitor se apresentou na delegacia e acabou preso, pois já havia um mandado de prisão temporária contra ele.