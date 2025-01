Samba no pé: Casa de Bamba realiza primeiro encontro de 2025 na próxima semana; adquira ingresso

O grupo musical acreano, Casa do Bamba, irá realizar seu primeiro evento do ano no dia 17 de janeiro, na Casa do Rio, as 18 horas.

O evento já tradicional da cidade e aguardado pelos amantes do gênero, conta com repertório clássico de artistas nacionais como Cartola, João Nogueira, Nelson Cavaquinho, Zeca Pagodinho, Candeia, Paulinho da Viola, Jorge Aragão, Fundo de Quintal e Martinho da Vila, interpretados pelos músicos, Lucas Macedo, Diego Viegas, Anderson Carioca, Ferrari Júnior e Brunno Damasceno.

Damasceno relata que a apresentação, que acontece tradicionalmente no restaurante Casa do Rio, localizada no bairro da Base, sempre lota o espaço com a participação do público que passa a integrar a roda de músicos.

“O samba sempre fez parte da história do Acre de uma certa forma. Temos vários sambistas como referência o da Costa, temos o Sérgio Souto que não só fazia só samba, mas também tem composições de samba, o João Donato também compunha (…) então para a gente é muito importante estar preservando essa história. Hoje têm vários movimentos de samba aqui em Rio Branco, a gente fica muito feliz e a Casa do Bamba é um deles com certeza é o mais antigo dos projetos que estão acontecendo”, ele acrescenta.

O primeiro lote dos ingressos custa R$ 30,00 e estão disponíveis para compra através do número de contato 68992198805 (Renata) ou presencialmente na Casa do Rio, de quarta a domingo, a partir das 18 horas.

