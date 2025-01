Samsung torna programa de troca de celulares mais flexível; veja o que muda

A Samsung anunciou mudanças importantes para seu programa de trocas Galaxy Trade-In. Agora, o serviço permite negociar aparelhos antigos a qualquer momento, mas sem exigir uma nova compra imediata.

Inicialmente exclusivo para a Coreia do Sul e a França, o Galaxy Trade-In repaginado busca “aumentar o valor de dispositivos Galaxy” no longo prazo ao oferecer economias significativas no processo de troca.

A principal mudança do programa Galaxy Trade-In está no fim da necessidade de compra imediata. Anteriormente, o programa possibilitava a negociação de um celular antigo somente no momento da compra de um aparelho novo no site ou no app Samsung.

Além disso, as trocas podem ser feitas a qualquer momento. Em algumas regiões, o Galaxy Trade-In só permitia negociações de aparelhos antigos em períodos específicos — geralmente, antes da estreia de modelos novos.

Contudo, algumas restrições continuam valendo: o Galaxy Trade-In só permite a troca de aparelhos topo de linha da marca — família Galaxy S e dobráveis do Galaxy Z Flip 3 ou Z Fold 3 em diante.

Galaxy Trade-In no Brasil?

O TecMundo entrou em contato com a Samsung em busca de informações sobre a mudança do programa de trocas no Brasil. De acordo com a empresa, ainda não há previsão de chegada do serviço por aqui.

